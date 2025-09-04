 Monitor Samsung 27" OLED 360Hz: occasione Amazon con il 21% di sconto
Monitor Samsung 27" OLED 360Hz: occasione Amazon con il 21% di sconto

Chance da non perdere su Amazon: il monitor OLED Samsung Odyssey G6 è in sconto a un ottimo prezzo.
Chance da non perdere su Amazon: il monitor OLED Samsung Odyssey G6 è in sconto a un ottimo prezzo.

Aggiorna la tua postazione con un monitor degno di nota con Samsung Odyssey G6: un magnifico OLED da 27 pollici, con risoluzione QHD, formato 16:9, frequenza di aggiornamento a 360Hz e tempo di risposta a 0,03ms che può essere tuo a soli 549 euro invece di 699. Inoltre, fino a domani hai la possibilità di inserire il codice sconto IT15Y prima del pagamento in modo da averlo a soli 534 euro. Naturalmente, è pagabile anche a rate.

Un monitor che non conosce compromessi come dimostra il pannello QD-OLED con risoluzione QHD (2560×1440) e formato 16:9 dai neri profondi, contrasti elevati e una resa cromatica vivida e sorprendente con il supporto dello standard HDR1o+.

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 (S27DG602), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, HDR10+, OLED, 360Hz, 0,03ms (GtG), FreeSync Premium Pro, HDMI, USB, DP, HAS, Pivot

549,90 699,00€ -21%
Dotato di tecnologia Glare Free che riduce al minimo i riflessi, ha un refresh rate fino a 360 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG), oltre alla compatibilità con FreeSync Premium Pro e G‑Sync.

La connettività include 2 porte HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB e ingresso audio dandoti la massima flessibilità per collegare PC, console e altre periferiche. Il supporto regolabile in altezza (HAS) e la funzione Pivot permettono di adattare facilmente la posizione dello schermo alle proprie esigenze. In dotazione, troverai infine cavo di alimentazione e cavo DisplayPort. Tutto questo al prezzo di 549 euro o di 534 se inserisci il codice IT15Y prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
4 set 2025
