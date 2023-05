Il monitor di Samsung a 99€ è l'affare d'oro di oggi

Senza troppi giri di parole, segnaliamo la super offerta di Amazon che oggi propone il monitor da 24 pollici della linea Samsung S31C al prezzo finale di soli 99,90 euro. Già questo sarebbe sufficiente per definirla un’occasione d’oro, ma per meglio capire cosa la rende davvero imperdibile passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti.

Samsung S31C: il monitor a 99€ è l’affare del giorno

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con rapporto di forma 16:9, risultando così adatto sia alla riproduzione dei contenuti multimediali sia al gaming e alla gestione degli applicativi nell’ambito professionale, anche in modalità multitasking. La frequenza di aggiornamento si attesta a 75 Hz, il tempo di risposta è 5 ms e supporta la tecnologia FreeSync. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e D-Sub. In dotazione anche sistemi per ridurre l’affaticamento degli occhi e per il risparmio energetico. Il design è quello visibile qui sotto: elegante, minimalista e con bordi sottili. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ricapitolando, grazie allo sconto del 52% sul listino, oggi c’è la possibilità di acquistare il monitor da 24 pollici della linea Samsung S31C a soli 99,90 euro, meno della metà rispetto al solito. Serve aggiungere altro?

Amazon garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna in un solo giorno. In altre parole, se decidi si effettuare subito l’ordine, entro domani il prodotto sarà a casa tua. Attenzione al sold out: immaginiamo non rimarrà in vendita per molto a questo prezzo.

