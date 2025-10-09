 Monitor Samsung da gaming (OLED, 27", QHD, 240Hz, 0,03ms) in MEGA SCONTO FLASH
Monitor Samsung da gaming (OLED, 27", QHD, 240Hz, 0,03ms) in MEGA SCONTO FLASH

Il monitor Samsung Odyssey G6 con display OLED è scontato di ben 200 euro su Amazon.
Monitor Samsung da gaming (OLED, 27
Il monitor Samsung Odyssey G6 con display OLED è scontato di ben 200 euro su Amazon.

C’è una fantastica opportunità attiva su Amazon se vuoi migliorare la tua postazione di gioco/lavoro con un monitor di assoluta qualità disponibile con uno sconto super. Parliamo di Samsung Odyssey G6, uno schermo da 27 pollici con pannello di tipo OLED, risoluzione QHD, frequenza a 240Hz e tempo di risposta a 0,03ms che puoi acquistare a soli 499 euro invece di 699. Il monitor è pagabile anche in comode rate al checkout.

Monitor OLED Samsung (1)

Il monitor si esalta proprio grazie al suo pannello piatto OLED da 27 pollici che restituisce immagini mai così nitide e dettagliate, neri profondissimi e colori super vivaci. Con una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms è semplicemente perfetto per il gaming, portando questi vantaggi tangibili anche per altri utilizzi, come il lavoro o editing video/grafico.

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 (S27DG602), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, HDR10+, OLED, 360Hz, 0,03ms (GtG), FreeSync Premium Pro, HDMI, USB, DP, HAS, Pivot

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 (S27DG602), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, HDR10+, OLED, 360Hz, 0,03ms (GtG), FreeSync Premium Pro, HDMI, USB, DP, HAS, Pivot

499,00 699,00€ -29%
Ampia la disponibilità di porte con 2 uscite HDMI, 1 DisplayPort e 2 USB-C, oltre all’ingresso audio: questo significa poter collegare contemporaneamente più dispositivi, magari le tue console di gioco oltre al PC così da sfruttarne al meglio tutte le funzioni.

Dotato di stand e regolabile in diverse posizioni, il monitor Samsung Odyssey OLED G6 è pronto a prendere posto sulla tua scrivania, stupendo con un design elegante e futuristico. Su Amazon oggi lo prendi con 200 euro di sconto, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
9 ott 2025
