4 monitor sotto i 100€ che è un peccato lasciar lì

Sei alla ricerca di un nuovo monitor? Qui è dove te ne proponiamo quattro di marchi leader del mercato e accomunati da una caratteristica: il prezzo inferiore a 100 euro. Una spesa davvero irrisoria per schermi da mettere sulla scrivania e destinare al lavoro, allo studio, all’intrattenimento multimediale o al gaming.

Scegli il tuo nuovo monitor a meno di 100 euro

Altri due tratti condivisi da tutti i dispositivi di questa selezione sono la diagonale da 24 pollici e la risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) del pannello. Eccoli, dunque, ognuno scelga il suo.

Acer EK240YC

Al prezzo di soli 99,90 euro, il modello Acer EK240YC ha bordi sottili e due porte posteriori (HDMI, VGA) per la connessione delle sorgenti video. Tra gli altri punti di forza, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e al sistema BlueLightShield per proteggere gli occhi.

Samsung Monitor S31C

Il Samsung S31C fa parte della linea Essential del produttore e a soli 99,90 euro ha dalla sua un design ricercato, con le cornici quasi invisibili su tre die quattro lati intorno al pannello.

MSI PRO MP242C

Il prezzo è praticamente identico, solo 99,99 euro grazie alla promozione in corso, ma MSI PRO MP242C può vantare uno schermo curvo che tende una mano a chi trascorre lunghe sessioni di lavoro, studio o gaming davanti al monitor. Un valore aggiunto da tenere in considerazione.

ASUS VP247HAE

La carrellata si conclude con ASUS VP247HAE. In questo caso, la spesa scende leggermente, fino a 96,90 euro. Le cornici sono più importanti, ma la TÜV Rheinland testimonia la qualità del pannello.

Scegliere il monitor giusto è importante: sarà ciò che i nostri occhi guarderanno per molte ore ogni giorno. Valutare bene criteri come design, ergonomia, diagonale, risoluzione e connessioni. Se non si è soddisfatti di quelli appena elencati, rimandiamo alla sezione dedicata su Amazon per sfogliare tutti gli altri presenti nel catalogo.

