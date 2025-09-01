Monitor ultrawide LG da 29 pollici: 169 euro con l'offerta a tempo

C’è un’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di LG 29WQ60A, il monitor da 29 pollici adatto a ogni scrivania. Tra i tanti punti di forza ci sono la modalità Flicker Safe e il filtro Low Blue-Light che riducono l’affaticamento degli occhi, mentre la finitura Anti Glare e la modalità Reader Mode migliorano la leggibilità in ogni contesto. È pensato anche per la produttività, come dimostrano funzionalità multitasking come Screen Split per gestire più finestre in contemporanea. Completa l’esperienza l’audio integrato MAXX Audio da 14 W con altoparlanti stereo.

LG 29WQ60A: il monitor ultrawide è in sconto

Si tratta di un pannello ultrawide con proporzioni 21:98 e risoluzione 2560×1080 pixel, progettato per uno spazio di lavoro ampio e un’esperienza immersiva durante la riproduzione dei nei contenuti multimediali. Dotato di tecnologia IPS e con copertura sRGB al 99%, garantisce la visione di colori accurati e uniformi, mentre il supporto HDR10 assicura la resa di immagini più luminose e dettagliate, con una luminosità elevata. Per il gaming, il monitor integra un tempo di risposta di 1 ms MBR, la frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz e la compatibilità AMD FreeSync, senza dimenticare funzioni dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e mirino Crosshair. All’interno della scheda tecnica trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Al prezzo finale di soli 169,99 euro, il monitor LG 29WQ60A da 29 pollici è un affare da mettere sulla propria scrivania. Si tratta di un’esclusiva Amazon e l’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Lo puoi ricevere con la consegna gratis entro un paio di giorni se lo ordini subito. Vendita e spedizione sono gestiti dall’e-commerce, senza passare da intermediari.