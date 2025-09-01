 Monitor ultrawide LG da 29 pollici: 169 euro con l'offerta a tempo
Pannello di qualità elevata con proporzioni ultrawide per LG 29WQ60A: il monitor è in offerta a tempo come esclusiva del catalogo Amazon.
C’è un’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di LG 29WQ60A, il monitor da 29 pollici adatto a ogni scrivania. Tra i tanti punti di forza ci sono la modalità Flicker Safe e il filtro Low Blue-Light che riducono l’affaticamento degli occhi, mentre la finitura Anti Glare e la modalità Reader Mode migliorano la leggibilità in ogni contesto. È pensato anche per la produttività, come dimostrano funzionalità multitasking come Screen Split per gestire più finestre in contemporanea. Completa l’esperienza l’audio integrato MAXX Audio da 14 W con altoparlanti stereo.

LG 29WQ60A: il monitor ultrawide è in sconto

Si tratta di un pannello ultrawide con proporzioni 21:98 e risoluzione 2560×1080 pixel, progettato per uno spazio di lavoro ampio e un’esperienza immersiva durante la riproduzione dei nei contenuti multimediali. Dotato di tecnologia IPS e con copertura sRGB al 99%, garantisce la visione di colori accurati e uniformi, mentre il supporto HDR10 assicura la resa di immagini più luminose e dettagliate, con una luminosità elevata. Per il gaming, il monitor integra un tempo di risposta di 1 ms MBR, la frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz e la compatibilità AMD FreeSync, senza dimenticare funzioni dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e mirino Crosshair. All’interno della scheda tecnica trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Il monitor ultrawide LG 29WQ60A da 29 pollici

Al prezzo finale di soli 169,99 euro, il monitor LG 29WQ60A da 29 pollici è un affare da mettere sulla propria scrivania. Si tratta di un’esclusiva Amazon e l’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero

Lo puoi ricevere con la consegna gratis entro un paio di giorni se lo ordini subito. Vendita e spedizione sono gestiti dall’e-commerce, senza passare da intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 set 2025
