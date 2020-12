Monitor Xiaomi da 23,8 pollici ad un prezzo mai visto!

Xiaomi è un brand cinese che negli ultimi anni è riuscito a imporsi in tutto il mondo per la grande qualità dei prodotti e per i suoi prezzi molto concorrenziali. È soprattutto famoso per gli smartphone, ma negli ultimi anni si è ritagliato diverse fette di mercato per quanto concerne elettrodomestici e prodotti di domotica e informatica. Tra quest’ultimi vogliamo segnalarvi l’ultimo monitor da 23,8 pollici che passa dall’usuale prezzo di 124 euro a soli 89,99 euro su Amazon.

Monitor Xiaomi da 23,8 pollici: caratteristiche principali

Il display IPS FHD da 23.8′ pollici offre dettagli dell’immagine chiari e realistici e un angolo di visione di 178° gradi e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Grazie alla protezione da luce blu con tecnologia TÜV potrete proteggere gli occhi anche dopo un uso prolungato. Lo schermo senza bordi sui 3 lati fornisce un’esperienza visiva coinvolgente e dona una struttura elegante ed ultrasottile con uno spessore di soli 7.3 mm.

Il monitor può anche inclinarsi di 15° indietro e 5° in avanti, permettendo di ottimizzare la visione da ogni posizione. Connettività semplice, ma di grande rilievo che vanta tra tutte una porta HDMI 1.4 e una porta VGA. Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di soli 89,99 euro invece dei consueti 124 euro. Il prodotto non è attualmente disponibile, ma potreste prenotarlo bloccando il prezzo attuale.