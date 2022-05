Monitor Xiaomi 27" a PREZZO BOMBA, soli 157€

Il monitor Xiaomi da 27″ si trova in offerta su Amazon a 157€, il prezzo più basso di sempre con uno sconto del 32% e oltre 70 euro di risparmio effettivo.

Si tratta del modello con schermo IPS in risoluzione FullHD, caratterizzato da un design elegante e minimal e una finitura opaca tipica dei prodotti realizzati dal brand cinese. Oltre ad essere perfetto per lavorare e creare contenuti digitali, questo monitor è ottimo anche per il gaming, grazie ad un pannello con un tempo di risposta piuttosto rapido, ben 75Hz.

Inoltre, questo schermo garantisce basse emissioni di luce blu, cosa che contribuisce a far stancare meno la vista anche dopo ore e ore davanti al PC. Sul retro del monitor Xiaomi abbiamo le porte di input, con una classica HDMI, una VGA, un jack per le cuffie e il connettore per l’alimentazione. È presente anche un pratico stick analogico, con il quale è possibile navigare all’interno dei menù e regolare le impostazioni del monitor, tarando l’immagine in base alle proprie esigenze e preferenze.

Disponibile anche in versione da 23,8″ e 34″, questa variante da 27″ è la più equilibrata, con uno schermo ampio e risoluto e caratteristiche tecniche perfette per ogni contesto di utilizzo.

Oggi l’ottimo monitor Xiaomi IPS da 27 pollici è disponibile in offerta su Amazon a 157€, con consegna espressa entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

