Monitor Xiaomi 27" in FORTE SCONTO su Amazon (-22%)

Il monitor Xiaomi Mi Desktop si trova in offerta su Amazon a 178,99€, con uno sconto del 22% e un risparmio di oltre 50 euro rispetto al prezzo iniziale.

Arrivata di recente sul mercato, la line-up di monitor del brand cinese propone una serie di modelli interessanti, caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo. La versione in offerta oggi monta un pannello FullHD 1080p da 27 pollici, una dimensione ideale per lavori di ufficio e produzione i contenuti multimediali.

Grazie al basso tempo di risposta e al refresh rate a 75Hz, questo Mi Desktop Monitor è ottimo anche per gli amanti del gaming. Consigliamo di sfruttare un PC potente o una console di ultima generazione, per godere al massimo della frequenza di aggiornamento del monitor in questione.

Inoltre, questo schermo Xiaomi garantisce una bassa emissione di luce blu e un angolo di visione da ben 178°.

Oggi è possibile acquistare il monitor Xiaomi da 27 pollici in offerta su Amazon a 178,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati al servizio Prime.