Offerte di Primavera Amazon: monopattini elettrici

Finalmente, è arrivata la bella stagione: quale momento migliore per acquistare un monopattino elettrico? Qui è dove ti segnaliamo i modelli proposti oggi in forte sconto dal brand Smartgyro, in occasione delle Offerte di Primavera su Amazon: si parte da soli 135 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

Monopattini Smartgyro tra le Offerte di Primavera Amazon

Il primo è Xtreme SpeedWay V2.0 con motore da 800 W, tre marce, doppia sospensione rinforzata, freni a disco, quattro indicatori di posizione e autonomia fino a 45 chilometri con una sola ricarica della batteria integrata. Quanto costa? Meno di quello che pensi: può essere tuo al prezzo di 450 euro invece di 610 euro come da listino.

Passiamo a Xtreme Baggio che si muove su tre velocità (fino a 25 chilometri orari). Ha inoltre un impianto di illuminazione LED, ammortizzatore posteriore, freno a disco, sincronizzazione con l’app su smartphone e 25 chilometri di autonomia. Costa poco, molto poco, è in offerta al prezzo di 135 euro invece di 349 euro.

Concludiamo la carrellata con Xtreme XD, uno scooter elettrico con motore brushless e batteria Panasonic che arriva alla velocità di 24 chilometri orari, ha un’autonomia di 15 chilometri e può portare fino a 100 chilogrammi. Il suo design pieghevole rende semplice portarlo ovunque, anche in auto e sui mezzi di trasporto (pesa solo 10 chilogrammi). Oggi è in sconto al prezzo di 185 euro invece di 249 euro.

