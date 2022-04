Migliori monitor nelle Offerte di Primavera Amazon

Ci sono anche i monitor tra i prodotti oggi in forte sconto grazie alle Offerte di Primavera su Amazon: abbiamo selezionato i migliori, differenziandoli per diagonale, risoluzione e funzionalità integrate. Ce n’è per tutti i budget, a partire da poco più di 100,00 euro.

Offerte di Primavera Amazon: i monitor in sconto

Iniziamo con Samsung Smart Monitor M5, un 32 pollici con proporzioni 16:9 e pannello Full HD. La sua particolarità? La piattaforma Smart TV integrata con casse e WiFi, per diventare uno schermo multimediale (Netflix, Prime Video ecc.) non appena finito di lavorare. È in sconto al prezzo di 237,90 euro invece di 329,00 euro con telecomando in dotazione.

Più compatto il Samsung CF39 da 24 pollici, sempre Full HD, ma con pannello curvo e tecnologia Eye Saver per evitare l’affaticamento degli occhi. Può essere tuo a al prezzo di 149,90 euro invece di 169,00 euro.

Restiamo sul marchio con il modello Samsung LED T35F (24 pollici Full HD) che spinge la frwquenza di aggiornamento a 75 Hz, con un tempo di risposta ridotto a 5 ms, pannello IPS e supporto a FreeSync. È in sconto al prezzo di 139,00 euro invece di 169,00 euro.

Pensato per gli appassionati di videogiochi, Samsung Odyssey G5 è un 27 pollici con risoluzione 2560×1440 pixel con HDR10 e refresh rate a 144 Hz. Il tempo di risposta si abbassa fino a 1 ms: lo trovi oggi al prezzo di 259,00 euro invece di 359,99 euro.

Tra i più economici del gruppo, ecco HP V22e: un ottimo entry level in offerta al prezzo di 118,99 euro invece di 139,99 euro. È un compatto 22 pollici con pannello IPS e Full HD, inclinabile per il massimo del comfort.

Ci spingiamo invece verso il 4K+ (3840×2560 pixel) con HUAWEI MateView 28.2″, monitor con cornici ultrasottili con rapporto schermo-corpo che arriva al 94%. Può essere tuo al prezzo di 569,00 euro invece di 699,00 euro.

Ancora videogiochi, ma in formato extralarge: LG UltraGear Gaming Monitor 34″ è un 34 pollici curvo (2560×1080 pixel) che arriva a 144 Hz in refresh rate e a 1 ms nel tempo di risposta. Supporta la tecnologia NVIDIA G-Sync. Lo puoi acquistare al prezzo di 299,99 euro invece di 449,00 euro.

Risoluzione Full HD, tempo di risposta 1 ms, sistema FreeSync, altoparlanti integrati e pannello IPS a 75 Hz per Acer Nitro VG270. Grazie alle Offerte di Primavera su Amazon lo trovi al prezzo di 159,90 euro invece di 204,50 euro.

Costa poco, vale molto: Philips 241E1SC è un 24 pollici Full HD con pannello curvo e design curato. Poco da aggiungere, se non che è in vendita al prezzo di 144,90 euro invece di 179,00 euro. Un’ottima occasione.

Ultimo modello per il gaming tra quelli selezionati, MSI Artymis 343CQR è un 34 pollici curvo che si spinge a 165 Hz e 1 ms con rapporto d’aspetto 21:9. Pensato per chi non accetta compromessi durante le sessioni di gioco, lo si trova oggi al prezzo di 549,00 euro invece di 799,00 euro come da listino.

Concludiamo la carrellata con il modello HMTECH, uno schermo portatile touchscreen da 10,1 pollici particolarmente adatto da abbinare alle schede Raspberry Pi. Può essere tuo al prezzo di 84,99 euro invece di 229,99 euro.

Puoi dare un’occhiata a tutte le altre Offerte di Primavera disponibili oggi su Amazon visitando la sezione dedicata dell’e-commerce: ce ne sono per ogni categoria, trova quella che cerchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.