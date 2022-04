Offerte di Primavera Amazon: le Smart TV di Nokia

Meglio di bonus e incentivi, le Offerte di Primavera Amazon rappresentano l’occasione perfetta per scegliere il tuo nuovo televisore: qui è dove ti proponiamo tutti gli sconti della linea Nokia Smart TV. Si tratta di modelli con piattaforma software Android TV e applicazioni preinstallate per il collegamento a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. La spesa è davvero contenuta: si parte da soli 179,00 euro.

Nokia, Smart TV in sconto per le Offerte di Primavera Amazon

Tra i punti di forza, come si può notare nelle schede dei prodotti, la presenza di un telecomando retroilluminato che rende ben visibili i pulsanti anche al buio e quando la luce è spenta. Sono tutti dotati di WiFi integrato e di supporto alla tecnologia Cast per effettuare la riproduzione di contenuti multimediali presenti su smartphone, tablet e computer, in modalità wireless.

Ecco dunque i modelli proposti in forte sconto oggi su Amazon tra le Offerte di Primavera: si va da 24 a 58 pollici:

In tutti i casi, la disponibilità è immediata (fino a esaurimento scorte) con spedizione gratuita a domicilio. Consigliamo le Smart TV di Nokia a tutti coloro che cercano un televisore con pannello di ottima qualità, piattaforma software evoluta (Android TV) e la garanzia di un marchio leader. Con questi prezzi stracciati è un vero affare.

