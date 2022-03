Migliori Decoder nelle Offerte di Primavera Amazon

Partono oggi le Offerte di Primavera su Amazon, con migliaia di sconti in tutte le categorie dello store: ce ne sono diversi molto interessanti anche sui decoder TV, dispositivi che a breve diventeranno essenziali per continuare a ricevere i programmi trasmessi sul nuovo digitale terrestre. Grazie alle promozioni in corso la spesa per acquistarne uno si riduce fortemente: costano meno di quelli che trovi nei cestoni al supermercato.

Offerte di Primavera Amazon: i decoder in sconto

Partiamo dal Nokia Terrestrial Receiver 6000 che all’occorrenza si trasforma in un lettore multimediale connettendo una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB in dotazione, per riprodurre video, musica e fotografie. Lo trovi al prezzo di 24,99 euro invece di 39,90 euro.

Tra i più venduti della categoria su Amazon c’è Edision PING T2/C, che tra i punti di forza integra il supporto allo streaming dei video da YouTube e Dailymotion, oltre a un’applicazione per le previsioni meteo. Lo puoi acquistare in offerta al prezzo di 29,90 euro invece di 39,90 euro.

Proseguiamo con il modello Thomson THT709 che, oltre a garantire la piena compatibilità con tutti gli standard più recenti (DVB-T2, HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.) integra funzionalità avanzate come un’interfaccia multilingue, l’ordinamento automatico dei canali e porta USB per la riproduzione dei contenuti multimediali. In questo momento può essere tuo al prezzo di 24,00 euro invece di 39,90 euro.

Stesso brand, ma design diverso, per Thomson THT709. Non mancano la guida elettronica ai canali (EPG) e il controllo parentale. Grazie allo sconto di oggi lo puoi acquistare al prezzo di 24,90 euro invece di 32,90 euro.

Sono migliaia gli sconti proposto da Amazon per le Offerte di Primavera, in ogni categoria di prodotto: elettronica, informatica, fai-da-te, videogiochi, televisori, casa e giardino, musica, abbigliamento e così via. Per sfogliarli tutti ti basta un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.