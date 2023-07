Il monopattino Acer è in regalo con questa offerta Sky

Il meglio dell’intrattenimento multimediale e l’incarnazione perfetta del concetto di mobilità intelligente, insieme, nell’offerta speciale di Sky ormai quasi in scadenza che permette di abbonarsi a Sky TV e Sky Sport a prezzo fortemente scontato ottenendo un monopattino elettrico Acer in regalo dal valore di 399 euro. Un’occasione più unica che rara, resa disponibile ai clienti dalla collaborazione tra le due realtà, ma ancora per poco tempo.

L’offerta Sky che ti regala il monopattino Acer

Dunque, cosa include il pacchetto? Ci sono gli show, le serie TV e i documentari presenti nel catalogo delle produzioni Sky Original (tra questi The Blacklist, Call My Agent Italia, Un Sogno in Affitto e X Factor) e gli eventi sportivi più spettacolari al mondo (tutta la Formula 1 e la MotoGP, il grande tennis internazionale e la NBA) senza dimenticare il grande calcio (incluse le partite di Champions League, Europa League e Conference League). Tutto questo a 30,90 euro al mese invece di 45,00 euro come da listino, per un anno e mezzo.

Come già scritto, la promozione in corso regala l’eScooter di Acer della serie e-Mobility, dal valore di 399 euro. Il mezzo è dotato di tutto ciò che serve per muoversi agevolmente nello spazio urbano evitando code e traffico, in piena sicurezza e con una notevole autonomia garantita dalla batteria integrata.

Per maggiori informazioni a proposito dell’offerta di Sky e per le modalità di attivazione rimandiamo alla pagina dedicata. Vale infine la pena ricordare che l’opportunità rimarrà valida solo ancora per pochi giorni: meglio coglierla al volo prima che sia troppo tardi, allungando così le mani su un anno e mezzo di intrattenimento senza limiti a prezzo scontato e su un monopattino elettrico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.