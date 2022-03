Montalatte elettrico per un cappuccino perfetto in super offerta (coupon)

Se sei un amante del cappuccino ma non vuoi recarti ogni giorno al bar, approfitta di questa offerta imperdibile: a soli 23,99€ ti porti a casa un ottimo montalatte elettrico.

Tutto quello che devi fare per ottenere lo sconto del 40% è inserire il codice “DP5P5GJA” al momento del pagamento. Spedito da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei abbonato a Prime. E adesso ti spiegheremo perché il montalatte elettrico è un oggetto domestico sempre più diffuso.

Montalatte elettrico: i vantaggi della macchina per il cappuccino perfetto

Partiamo da un semplice presupposto: il montalatte elettrico non si limita solo al cappuccino, ma si tratta di una macchina multifunzione 5-in-1. L’unico pulsante soft touch in dotazione permette infatti di creare una schiuma densa per il tuo cappuccino o macchiato. Puoi però anche scegliere di riscaldare semplicemente il latte o la bevanda vegetale, creare un caffè latte oppure avere una bella schiuma di latte fredda.

I tempi di completamento? Praticamente ridicoli: per riscaldare una tazza di latte basteranno un paio di minuti e poco meno per creare la schiuma, che sia calda o fredda. La macchina funziona con una base a induzione facilissima da usare: ti basta versare il latte o la bevanda all’interno della tazza e, una volta che l’operazione è finita, la macchina si spegne automaticamente.

Sulla tazza troverai degli indicatori che ti illustreranno la giusta quantità di latte da versare: l’esterno, invece ha una copertura in silicone progettata per evitare che ti scivoli dalle mani o che ti possa bruciare una volta che la bevanda sarà pronta.

La confezione include due accessori: uno per montare il latte e uno per mescolarlo per quando vorrai semplicemente riscaldarlo. Entrambi gli accessori possono essere conservati all’interno del pratico alloggiamento posto nel coperchio della tazza. Quest’ultima è infine facile da pulire, grazie ad un rivestimento antiaderente.

Un oggetto domestico completo, utile per le tue colazioni o per tutte le volte che vorrai una buona bevanda al latte, calda o fredda. Puoi acquistare questo montalatte elettrico all’incredibile prezzo di 23,99€. Non dimenticare di inserire il codice “DP5P5GJA” al momento del pagamento per ricevere lo sconto!

