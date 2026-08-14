Un monumento per Elon Musk, ma non quello che vorrebbe lui

Quando nel 2021 ha compiuto 50 anni, qualcuno gli ha regalato una statua a New York. Ora c’è chi sta pensando di costruire un altro monumento dedicato a Elon Musk, ma questa volta non per celebrarlo: si tratta di Cards Against Humanity, realtà che ha già trascinato SpaceX in tribunale un paio di anni fa.

La nuova iniziativa di CAH contro Elon Musk

La vicenda è complessa, l’abbiamo ricostruita in un articolo dedicato. Ruota attorno a un appezzamento di terreno in Texas, vicino al confine con il Messico, acquistato da CAH con una serie di donazioni ricevute. La società dell’uomo più ricco al mondo ha poi costruito il sito Starbase circondandolo completamente, dove un tempo i cavalli selvaggi galoppavano liberi al chiaro di luna . Ora il team annuncia la costituzione del comitato Elon Musk is a Sad Little Bitch with No Friends che deciderà come erigere l’opera in suo onore (quella nell’immagine di copertina è di fantasia, creata con l’AI).

Per partecipare all’iniziativa è richiesta una quota di 10 dollari. L’obiettivo è quello di dar vita a un movimento di persone che la pensano allo stesso modo e che lavorano insieme per costringere la s****** più ricca e brutta del mondo a un momento di introspezione . Tutte le informazioni sono riportate sul sito ufficiale (link a fondo articolo). Questa è la dichiarazione d’intenti, che citiamo testualmente.

Noi, in quanto fieri proprietari terrieri texani, conserviamo ancora i nostri diritti: possiamo costruire qualcosa sulla nostra terra. Qualcosa che darà fastidio a Elon Musk. Qualcosa che lo farà pensare, per un breve istante: Aspetta, sono forse una povera sfigata senza amici? .

Cards Against Humanity è in download gratuito

Una curiosità: CAH permette a tutti di scaricare liberamente le carte da gioco, distribuendole con licenza CC BY-NC-SA 4.0. C’è anche il file PDF della versione italiana pronto da stampare.