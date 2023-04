Come vedere Monza-Lazio in streaming (Serie A)

Monza-Lazio in campo per la giornata 28 di Serie A, dopo la lunga pausa dedicata alle nazionali. Il march va in scena allo stadio Brianteo, con fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 2 aprile, trasmesso in esclusiva su DAZN. Si sfidano due formazioni che negli ultimi turni hanno sempre raccolto punti. La distanza in classifica non deve ingannare, i biancorossi sono un avversario ostico da affrontare di fronte al loro pubblico, già capaci di mettere in difficoltà diverse big.

Serie A: guarda Monza-Lazio in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma e da qualunque dispositivo, con la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Tredicesimo posto in classifica con 34 punti per i brianzoli, che possono approcciare l’ultima parentesi di campionato con relativa tranquillità, avendo agguantato la salvezza con largo anticipo da neopromossa. Seconda posizione invece per i biancocelesti, reduci da un’ottima serie di risultati utili consecutivi e ben piazzati per l’accesso alla prossima Champions League.

Queste le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due tecnici, Palladino e Sarri, che per infortuni e squalifiche dovranno fare a meno di pedine importanti come Rovella, Marlon, Pessina e Izzo da una parte, Marusic dall’altra.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Donati, P. Marí, Caldirola, Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto, Ciurria, Caprari, Petagna;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

25% di probabilità per la vittoria dei padroni di casa assegnato dai pronostici, 46% agli ospiti e 29% all’eventuale pareggio.

