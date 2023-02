Come vedere Monza-Milan in streaming

Monza-Milan è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica dei due club e il passato della dirigenza che guida i padroni di casa. Le sue squadre scendono in campo al Brianteo per la giornata 23 di Serie A, con il fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 18 febbraio. Successo in trasferta per i brianzoli nell’ultimo turno, ai danni del Bologna. I rossoneneri arrivano invece all’appuntamento forti delle vittorie ottenute in campionato (contro il Torino) e in Champions League (con il Tottenham).

Monza-Milan: guarda la partita in streaming

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

Sono dodici in totale gli incontri precedenti, ben undici dei quali vinti dai rossoneri, uno solo dagli avversari. La classifica del campionato vede la squadra di Palladino al decimo posto con 29 punti, gli stessi di Juventus e Bologna. Quinta invece quella allenata da Pioli, a 41 punti come Atalanta e Roma che la precedono.

Ecco le probabili formazioni schierate dai due tecnici all’ingresso in campo.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Marì, Caldirola, Donati, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Caprari, Ciurria, Petagna;

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Saelemaekers, Tonali, Pobega, Hernandez, Diaz, Leao, Origi.

