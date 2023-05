Mortal Kombat 1, arriva il reboot della serie

Come un fulmine a ciel sereno, in pieno stile Raiden, NetherRealm Studios e Warner Bros hanno annunciato Mortal Kombat 1. Non un remake del titolo originale pubblicato nell’ormai lontano 1992, ma un rebooot, descritto come la rinascita dell’universo di MK con una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici personaggi .

La rinascita di MK: annunciato Mortal Kombat 1

A livello di narrativa, si ripartirà dall’interruzione della storia narrata in MK11 e nell’add-on intitolato Aftermath. È sufficiente dare un’occhiata al trailer di annuncio per capire che, oltrepassata la soglia dei trent’anni, la serie non ha perso il suo naturale carattere: violenza, gore e le classiche fatality non mancheranno.

Lo sviluppatore ha confermato la volontà di introdurre novità importanti a livello di gameplay e per quanto riguarda le meccaniche di combattimento, senza però specificare quali e con quale impatto su una formula che ha sempre costruito il proprio successo nella fedeltà all’idea originale.

Tra i lottatori già confermati dal primo video rilasciato troviamo Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Johnny Cage e Shang Tsung.

La data di uscita di Mortal Kombat 1 è stata fissata per il 19 settembre 2023. Arriverà nelle versioni PC (su Epic Games e Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Switch (saranno dunque escluse PS4 e Xbox One). A partire da agosto sarà possibile accedere alla fase beta. Non mancheranno edizioni speciali, fisiche e digitali, con numerosi extra.

