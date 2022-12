Mortal Shell è il gioco gratis di oggi: scaricalo ora

Il gioco gratis proposto oggi da Epic Games Store è Mortal Shell. Sono dunque state confermate le voci di corridoio circolate nei giorni scorsi. Dopotutto, indovinarlo non era poi così difficile, considerando gli indizi forniti dalla piattaforma stessa attraverso le immagini condivise. Sviluppato dallo studio Cold Symmetry e pubblicato da Playstack, ha fatto il suo debutto nell’agosto 2020.

Epic Games, gioco gratis del 28/12: Mortal Shell

Si tratta di un action-RPG che, stando alla descrizione ufficiale, è pensato per mettere alla prova la tua sanità mentale e la tua resilienza in un mondo al collasso . La premessa perfetta per un’avventura da vivere nei giorni delle festività. Lo stile grafico è quello visibile nello screenshot qui sotto. Il gameplay ci vede alle prese con nemici decisamente ostici da abbattere, come ormai da tradizione per il filone Soulslike.

Riportiamo di seguito i requisiti minimi richiesti per poter installare ed eseguire il titolo, mentre per ottenere il meglio è necessario un computer più recente e con prestazioni superiori.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit;

processore: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350;

scheda video: NVIDIA GTX 970 o AMD Radeon R9 290;

RAM: 8 GB;

storage: 40 GB liberi.

Si tratta ovviamente della versione PC. Quelle destinate alle console si trovano in vendita: la Enanched Edition per PS5, ad esempio, è in sconto su Amazon.

Per aggiungere Mortal Shell alla propria libreria ci sarà tempo fino a prima delle ore 17:00 di domani, giovedì 29 dicembre, dopodiché la piattaforma proporrà un nuovo gioco gratis (molto probabilmente un AAA). Per farlo è sufficiente collegarsi alla scheda dedicata su Epic Games Store.

Nessuna certezza su quello che sarà il prossimo regalo, ma c’è chi ipotizza un Assassin’s Creed oppure Red Dead Redemption. Naturalmente, trattandosi di un’indiscrezione, come tale va presa con le pinze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.