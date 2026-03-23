È morto il fondatore di OnlyFans, aveva solo 43 anni

Leonid Radvinsky ha perso la sua lotta con la malattia e si è spento all’età di soli 43 anni. Ucraino, è stato il fondatore di OnlyFans. Un portavoce della piattaforma ha confermato la notizia attraverso le pagine di Reuters con questo messaggio: Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile .

Leonid Radvinsky si è spento a soli 43 anni

Nato a Odessa, si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti a Chicago da bambino. Dopo la laurea in economia alla Northwestern University, nel 2009 ha creato creato una società di venture capital chiamata Leo, concentrata sugli investimenti in aziende tecnologiche. Durante gli studi ha portato online diversi siti web, concentrandosi in particolare su quelli dedicati ai codici di accesso alle piattaforme XXX. Tra questi anche Password Universe, Working Passes e Ultra Passwords). È stato il suo primo contatto con il mondo dell’intrattenimento per adulti.

Nel 2004 arrivò MyFreeCams e nel 2018 fu la volta di OnlyFans, di cui acquisì il controllo allungando le mani sul 75% della parent company Fenix. La tempistica del lancio si rivelò particolarmente felice, considerando l’enorme crescita di qualsiasi attività online che si sarebbe registrata di lì a poco con l’inizio della pandemia. Ricordiamo che, nel 2021, fu annunciata la decisione di eliminare il porno dal servizio, revocata dopo pochi giorni per ovvie ragioni.

Negli ultimi anni ha donato milioni di dollari sia alla ricerca sul cancro sia per il sostegno dell’Ucraina nella resistenza all’invasione russa. Secondo Reuters, la comparsa solleva dubbi su chi sarà alla guida della piattaforma da qui in avanti, una realtà che ha oltrepassato la soglia dei 300 milioni di utenti in tutto il mondo e con un giro d’affari che supera il miliardo di dollari su base annuale.