Che MOSTRO di Mini PC (SCONTO Amazon 130€)

Oggi i Mini PC costituiscono un'alternativa molto più che valida ai tradizionali computer desktop (quelli fissi, per intenderci), offrendo prestazioni di fascia alta pur riducendo l'ingombro occupato sulla scrivania al minimo indispensabile: rientra a pieno titolo in questa categoria il modello MinisForum UM700 con caratteristiche adatte sia a gestire le applicazioni più pesanti della produttività sia all'intrattenimento multimediale e al gaming. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di ben 130 euro sul prezzo di listino.

MinisForum UM700: l'occasione è su Amazon

Queste le specifiche tecniche più importanti che lo rendono un dispositivo di fascia alta: processore AMD Ryzen 7 PRO 2700U, chip grafico Radeon Vega 10, 16 GB di RAM DDR4 e unità SSD da 512 GB per l'archiviazione dei dati. Nell'immagine qui sotto le tante porte di connessione incluse: USB, HDMI, DisplayPort con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, Ethernet, audio ecc. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su MinisForum UM700 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Oggi il Mini PC può essere tuo al prezzo di soli 509,99 euro invece di 639,99 euro come da listino, con spedizione gratuita e immediata gestita direttamente da Amazon.