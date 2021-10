Google Nest, riscaldamento e risparmio intelligenti

Quando verrà l'ora di accendere il riscaldamento ci si troverà di fronte ad una bolletta del gas prevista in forte aumento, aggravio che andrà a sommarsi a quello della bolletta elettrica. Adottare sistemi smart di controllo dei consumi potrà dunque fare la differenza, perché in molti casi è proprio nell'intelligenza del sistema che si potranno adottare accorgimenti in grado di limare gli sprechi e far rientrare la bolletta nella normalità nonostante i rincari. Se conosci storia e funzioni del termostato Google Nest puoi approfittare di uno sconto che lo porta oggi al suo miglior prezzo, per la prima volta al di sotto dei 200 euro, e iniziare così un nuovo modo di pensare, gestire e comprendere i tuoi consumi.

Nest Thermostat, la prima volta sotto i 200€

Il termostato Nest è di facile installazione, con design lineare e facile gestione manuale o da remoto. Proprio questa sua capacità consente di gestire al meglio la temperatura in casa calibrando la temperatura in base ai cicli di presenza in casa, le uscite quotidiane, le piccole vacanze, i viaggi di lavoro o cos'altro. Sia gli automatismi che la gestione remota consentono infatti di mantenere il massimo benessere nelle ore di presenza, massimizzando i risparmi nelle ore di assenza.

20% di sconto, ossia il prezzo che cade da 249 a 198,99 euro per inaugurare una nuova stagione di risparmi. Un prodotto made in Google, basato su tecnologia OpenTherm e capacità di apprendimento.

Non c'è niente da capire, perché è il termostato che impara.

Ecco perché si tratta di qualcosa di nuovo rispetto ai vecchi termostati fatti di pulsanti e levette in cui i processi decisionali sono spesso arbitrari e non data-driven.