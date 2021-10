Monitor Samsung con webcam integrata (SCONTO 59€)

In epoca di smart working e didattica a distanza, siamo ormai tutti quotidianamente alle prese con riunioni da remoto e videochiamate: un prodotto come il monitor Samsung S40VA può costituire un valido alleato. Per quale motivo? Ha una webcam con microfono integrata che compare dal bordo superiore se necessario, nascondendosi poi alla vista quando non serve: oggi lo puoi trovare in offerta con uno sconto di 59 euro su Amazon.

La webcam nel monitor: con questa offerta si può

La diagonale è da 24 pollici, con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) così da poter visualizzare in modo chiaro e ben definito ogni schermata o finestra, anche in multitasking. A testimonianza di quanto sia un modello evoluto la presenza del supporto alla tecnologia FreeSync, tre porte USB 3.0, gli slot HDMI, D-Sub e DisplayPort.

Non mancano nemmeno gli altoparlanti integrati così da non doverne collegare di esterni. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi garantirti la possibilità di mettere sulla scrivania il monitor S40VA di Samsung da 24 pollici, con webcam integrata per riunioni, videoconferenze e videochiamate, al prezzo di soli 229,90 euro invece di 289,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita, curata e gestita direttamente da Amazon.