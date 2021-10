Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ed è subito occasione

Un tonfo del 20% e poche ore ancora per metterteli in tasca (e all'orecchio): gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ti stanno strizzando l'occhiolino dalla vetrina di Amazon per una rapida offerta lampo che taglia il prezzo da 69,99 a 55,99 euro: i più rapidi se li portano a casa a questo prezzo speciale (il più basso da quando sono stati presentati), per tutti gli altri l'occasione andrà in fumo entro la giornata di domani.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Gli Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sono organizzati con custodia di ricarica che garantisce fino a 28 ore di ascolto (6 ore consecutive più ulteriori ricariche rapide), il che garantisce un utilizzo semplicissimo per vari giorni prima di dover cercare un punto di ricarica per la propria cover. Ottimale, inoltre, la qualità audio garantita:

La bobina a membrana vibrante composita da 9 mm offre un'esperienza uditiva eccellente. Dopo essere stato sintonizzato da un professionista del laboratorio audio interno di Xiaomi, un suono acuto è chiaro e non distorto mentre un suono basso è ricco e puro con una qualità del suono più raffinata.

Ricarica da USB-C, connessione Bluetooth 5.2 e capacità di cancellazione del rumore fino a 35dB completano il quadro delle specifiche di questi auricolari di nuovissima generazione. Ecco perché il prezzo è un'occasione: se te li metti subito nel carrello avrai auricolari che, già nati sotto la buona stella di Redmi, portano in dote uno sconto che finora non si era ancor visto. 24 ore di opportunità, poi si torna ai prezzi abituali.