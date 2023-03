Mostruoso monitor da gaming ASUS ROG: oltre 200€ di sconto su Amazon

Una vera chicca per gli appassionati di videogiochi è sicuramente questo monitor da gaming ASUS ROG Strix XG27AQ che oggi crolla su Amazon al suo minimo storico.

Acquistandolo adesso puoi risparmiare più di 220 euro rispetto al prezzo ufficiale: non temere se il prodotto risulta non disponibile, puoi ancora effettuare l’ordine per prenotarlo a questo fantastico prezzo e riceverlo a casa il prima possibile.

ASUS ROG Strix XG27AQ: un super monitor da gaming a zero compromessi

Se vuoi giocare nel migliore dei modi questo monitor è tra le migliori soluzioni che tu possa trovare, specie a questo incredibile prezzo scontato.

Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 170Hz, il monitor è in grado di offrirti un gameplay coinvolgente e fluidissimo oltre ad un aspetto visivo di primo livello. E poi hai una incredibile velocità di risposta di soli 1ms grazie alla tecnologia ASUS FastIP.

Inoltre, la ASUS Extreme Low Motion Blur, combinata con G-Sync, elimina ghosting e tearing regalandoti immagini di gioco nitide, frame rate elevati e la possibilità di sfruttare la tua scheda grafica al massimo delle sue potenzialità.

Con HDR 400 per una gamma di colori professionale ed un elevato contrasto, il monitor ha uno stand dal design ergonomico per offrirti la regolazione di inclinazione, rotazione, perno e altezza che più si adatta alle tue necessità e preferenze.

Non sappiamo ancora per quanto tempo sarà possibile prenotarlo con questo incredibile sconto di oltre 220 euro: ti consigliamo di approfittarne perché è un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.