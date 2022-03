Motion design con Unreal Engine 5 in sconto a 19,90€

Tanti auguri, Domestika! Il portale creativo più famoso del web compie il suo primo anno in Italia e per celebrare l’evento ha attivato una speciale promozione. Tutti i corsi in lingua italiana sono scontati a partire da soli 10,90 euro. Fra le tante categorie disponibili – come illustrazione, animazione, craft, design e perfino marketing – troviamo moltissimi corsi adatti a tutti i livelli di competenza, dal principiante all’esperto. Per gli utenti intermedi interessati al mondo dei videogame o gli aspiranti animatori 3D consigliamo un corso davvero interessante: Motion design con Unreal Engine 5, messo a punto dal Motion designer e direttore creativo italiano Giorgio Macellari.

Motion design con Unreal Engine 5: cosa imparerai?

Suddiviso in 25 videolezioni dalla durata complessiva di 4 ore e 19 minuti, il corso ti insegnerà a realizzare un progetto di logo animation utilizzando unicamente Unreal Engine 5, un software dall’elevatissimo controllo artistico con il quale è possibile creare fantastici mondi virtuali. Durante le lezioni scoprirai tutte le potenzialità de programma e le funzioni più importanti, dalla strutture dell’interfaccia alla realizzazione di moodboard e storyboard, fino ai moduli per la modellazione e al nuovo sistema d’illuminazione Lumen. Giorgio ti seguirà passo dopo passo nella realizzazione di un progetto animato finale, un bumper in gergo tecnico, di circa 12 secondi.

Il corso di Motion design con Unreal Engine 5 è scontato a soli 19,90 euro, con un risparmio del 67% di sconto rispetto al prezzo di listino. È rivolto a chiunque voglia approfondire l’uso del programma per realizzare progetti di motion design. E i requisiti? Basterà avere una conoscenza base dell’uso del software – motivo per cui il corso è rivolto agli utenti di livello intermedio. Avrai inoltre bisogno di un computer dove poter scaricare gratuitamente Unreal Enginge 5. Ti ricordiamo inoltre che in occasione del primo anno di Domestika Italia, potrai risparmiare su tantissimi corsi in lingua italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.