Moto AI: nuove funzionalità per smartphone

Motorola Mobility ha annunciato l’arrivo di tre nuove funzionalità, parte di Moto AI, che sfruttano l’intelligenza artificiale. Attualmente sono disponibili in versione beta. Verranno probabilmente rilasciate entro fine anno (non c’è ancora una data ufficiale). L’azienda statunitense (sussidiaria di Lenovo) ha svelato inoltre una versione preliminare del suo Large Action Model (LAM).

Funzionalità di Moto AI

Una delle funzionalità in arrivo è Catch me up. Permette di risparmiare tempo fornendo un riepilogo prioritario delle comunicazioni personali, evitando di scorrere all’infinito le notifiche perse. Pay Attention consente invece la registrazione di conversazioni che vengono successivamente trascritte e riassunte per la revisione da parte degli utenti.

Infine, Remember this cattura momenti dal vivo o informazioni sullo schermo. Quando viene scattata una foto, Moto AI sfrutta un modello IA in background per estrarre dettagli chiave, contesto e fatti sul contenuto acquisito. I ricordi possono essere salvati e, in tal caso, sono archiviati localmente e protetti.

Le funzionalità di Moto AI potrebbero essere potenziate con il Large Action Model (LAM) attualmente in sviluppo. È in grado di comprendere l’ambiente circostante, offrire risposte personalizzate e tradurre il linguaggio naturale in azioni da eseguire per conto dell’utente. Si tratta in pratica di un assistente personale sensibile al contesto che offre interazioni simili a quelle umane attraverso il linguaggio.

Già disponibili su alcuni smartphone Motorola tre funzionalità annunciate recentemente da Google. Circle to Search (Cerchia e Cerca in italiano) permette di cercare informazioni sugli oggetti selezionati sullo schermo.

Con Gemini Live è invece possibile avere una conversazione naturale con l’assistente digitale. Infine, nell’app Google Foto sono presenti i tool di editing che sfruttano l’IA, come Magic Editor, Magic Eraser e Photo Unblur.