MotoGP di Argentina, come seguirla in modo sicuro

Torna la MotoGP, al suo terzo atto. Dopo Qatar e Indonesia tocca all’Argentina. Se a Mandalika, Indonesia, gli orari erano abbastanza mattinieri, per la MotoGP di Argentina lo spettacolo sarà in prima serata. Un orario sicuramente più consono per godersi lo spettacolo. Infatti, la gara della top class è in programma domenica 3 aprile alle ore 20 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Il racconto sarà affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Prima Moto3 e Moto2, rispettivamente al via alle 17 e alle 18.20. Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre per la Moto2 e la Moto3 in cabina di commento c’è la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che nel corso della stagione potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi.

Vera Spadini avrà invece il compito della conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli sono sempre live per gli aggiornamenti e le interviste dai box.

Ecco la programmazione della MotoGP di Argentina e dove vederla.

Dove vedere MotoGP di Argentina

Programmazione GP d’Argentina, live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

MotoGP di Argentina: calendario

Sabato 2 aprile

Ore 13.45: prove libere 1 Moto3

Ore 14.40: prove libere 1 Moto2

Ore 15.35: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.35: prove libere 2 Moto3

Ore 17.30: prove libere 2 Moto2

Ore 18.25: prove libere 2 MotoGP

Ore 19.15: Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 19.35: qualifiche Moto3

Ore 20.30: qualifiche Moto2

Ore 21.25: prove libere 3 MotoGP

Ore 22:05: qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 23.15

Ore 23.00: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Ore 24: conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile

Ore 14.30: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 19.05

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 20.25

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 22.05

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP

Classifica piloti e costruttori

Vediamo la classifica piloti ad oggi.

1 Enea Bastianini IT Gresini Racing MotoGP™ 30

2 Brad Binder ZA Red Bull KTM Factory Racing 28

3 Fabio Quartararo FR Monster Energy Yamaha MotoGP 27

4 Miguel Oliveira PT Red Bull KTM Factory Racing 25

5 Johann Zarco FR Pramac Racing 24

6 Pol Espargaro ES Repsol Honda Team 20

7 Aleix Espargaro ES Aprilia Racing 20

8 Alex Rins ES Team SUZUKI ECSTAR 20

9 Joan Mir ES Team SUZUKI ECSTAR 20

10 Franco Morbidelli IT Monster Energy Yamaha MotoGP 14

11 Jack Miller AU Ducati Lenovo Team 13

12 Marc Marquez ES Repsol Honda Team 11

13 Darryn Binder ZA WithU Yamaha RNF MotoGP Team 6

14 Takaaki Nakagami JP LCR Honda IDEMITSU 6

15 Luca Marini IT Mooney VR46 Racing Team 5

16 Maverick Viñales ES Aprilia Racing 4

17 Alex Marquez ES LCR Honda Castrol 3

18 Andrea Dovizioso IT WithU Yamaha RNF MotoGP Team 2

19 Remy Gardner AU Tech3 KTM Factory Racing 1

20 Francesco Bagnaia IT Ducati Lenovo Team 1

Questa la classifica costruttori.

1 KTM 45

2 DUCATI 41

3 YAMAHA 27

4 SUZUKI 21

5 HONDA 20

5 APRILIA 20

