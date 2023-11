MotoGP: come seguire in streaming dall'estero il GP di Valencia

Anche quest’anno siamo arrivati alla fine della stagione della MotoGP. Con il Gran Premio di Velencia si chiude la lotta serrata al titolo di campione del mondo tra Pecco Bagnaia e Martin. Chi porterà a casa il campionato? Scoprilo guardando in diretta streaming le gare di questo weekend ricco di emozioni e tensione. Ma se ti trovi all’estero non disperare. C’è un modo efficace per aggirare i blocchi regionali imposti dal tuo abbonamento streaming.

Attiva subito NordVPN, oggi in offerta speciale per il Black Friday. Grazie alla sua app multidispositivo puoi cambiare la posizione virtuale della tua connessione dati, ricevendo anche un Indirizzo IP differente. Il vantaggio è che questa VPN ha oltre 5800 server di proprietà, quindi costantemente aggiornati per abbattere qualsiasi censura e georestrizione. Detto questo, dai un’occhiata alla programmazione ufficiale:

8:35 prove libere 3 Moto3 9:10 prove libere 3 Moto2 10:05 prove libere 2 MotoGP 10:45 qualifiche MotoGP 12:45 qualifiche Moto3 13:40 qualifiche Moto2 14:55 Sprint Race MotoGP Domenica 26 Novembre

10:35 warm up MotoGP

12:00 gara Moto3

13:15 gara Moto2

15:00 gara MotoGP

MotoGP di Valencia: come impostare NordVPN per uno streaming perfetto

Vuoi ottenere uno streaming quasi perfetto? Installa NordVPN sui tuoi dispositivi. I suoi server ti permettono di cambiare posizione virtuale in qualsiasi momento, scegliendo tra oltre 61 Paesi disponibili. In questo caso, per vedere il Gran Premio di Valencia della MotoGP in streaming dall’estero devi selezionare un server italiano.

Ti consigliamo di sceglierlo tra quelli che garantiscono anche un’ottimizzazione dello streaming. Così potrai goderti tutta la programmazione senza interruzioni né buffering grazie a un flusso dati stabile e veloce. Il miracolo avviene perché i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Tutto quello che devi fare è avviare la VPN e metterti a guardare le gare in streaming.

