MotoGP: come vedere il GP Australia in streaming

MotoGP d’Australia: la programmazione delle gare

Ora però vediamo insieme la programmazione delle gare della MotoGP di questo sabato e di questa domenica, sia in diretta che in differita. Attenzione perché la gara vera e propria è stata anticipata a domani causa forti raffiche di vento su Philip Island:

Sabato 21 Ottobre 2023 – Diretta Streaming

06:10 Gara MotoGP

00:40 MotoGP Warm Up

02:00 Gara Moto3

03:15 Gara Moto2

05:00 Sprint

Domenica 22 Ottobre 2023 – Differita Streaming (TV8)

11:15 Gara Moto3

12:30 Gara Moto2

14:15 Gara MotoGP

