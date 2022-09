MotoGP Giappone: come non perderti le gare a Motegi in streaming

Siamo pronti per goderci la quint’ultima tappa della MotoGP. Questa volta siamo volati in Giappone sul circuito di Motegi. Anche in questa occasione i colpi di scena non dovrebbero mancare. Bastianini ci ha regalato una vittoria al fulmicotone ad Argon.

Una rimonta pazzesca nei confronti di Bagnaia che sta subendo un attacco senza precedenti. Ovviamente, non è detta l’ultima parola. Perciò tutti i piloti dovranno fare del loro meglio per non mangiare la polvere alzata dai loro avversari.

Accendiamo i motori per questo incredibile appuntamento con la MotoGP che ci terrà incollati agli schermi per tutto questo weekend. Sarà una tre giorni ricca di impegni per seguire tutte le gare dei nostri piloti preferiti.

MotoGP a Motegi: il calendario completo delle gare

Tutte le emozioni le puoi godere solo assistendo ad ogni singola gara in programma per questa tappa della MotoGP. Un weekend tutto giapponese a Motegi. Perciò, non prendere impegni e segnati tutti gli appuntamenti importanti di questo Motomondiale:

Venerdì 23 settembre 2022

6:15 FP1 Moto3

7:10 FP1 Moto2

8:05 FP1 MotoGP

2:00 FP2 Moto3

2:55 FP2 Moto2

3:50 FP2 MotoGP

5:35 Qualifiche Moto3

6:30 Qualifiche Moto2

7:25 FP3 MotoGP

8:05 Qualifiche MotoGP

3:00 Warm Up Moto3

3:20 Warm Up Moto2

3:40 Warm Up MotoGP

5:00 Gara Moto3

6:20 Gara Moto2

8:00 Gara MotoGP

GP del Giappone: come vederlo in streaming ovunque

Anche quest’anno l’esclusiva della MotoGP è in mano a Sky. Il colosso della Pay TV non cede e continua a trasmettere le gare di questo formidabile sport su due ruote. Quindi se vuoi vederlo in streaming ci sono due soluzioni:

Sky Go , l’app che ti permette di portare sempre con te il tuo abbonamento a Sky;

, l’app che ti permette di portare sempre con te il tuo abbonamento a Sky; NOW TV, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky.

Ovviamente, questi servizi sono disponibili solo per chi si connette dall'Italia.

