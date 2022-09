MotoGP di San Marino: streaming gratis e calendario completo

La MotoGP prosegue senza sosta il suo campionato con i piloti sempre pronti a darsi del filo da torcere. Le gare quest’anno sono spettacolari e ci riempiono ogni volta di emozioni. Ad alcuni provocano anche un po’ di rabbia.

Non vediamo l’ora di metterci davanti allo schermo e goderci tutti gli appuntamenti previsti con il Gran Premio di San Marino. A Misano è tutto pronto e le due ruote stanno già tuonando con i loro motori per dare ai piloti la soddisfazione di raggiungere il podio.

Ovviamente, anche questa volta non mancheranno le emozioni. Per poter vedere tutto il calendario completo di questa tappa a San Marino puoi attivare una buona VPN. Questa ti permetterà di collegarti a channels specifici per assistere a tutte le gare in streaming gratis. La migliore per questo è NordVPN.

MotoGP di Misano: calendario completo delle gare

Vediamo quindi tutto il calendario completo delle gare previste per questo ricco weekend. Non prendere impegni perché altrimenti potresti perderti anche solo uno degli appuntamenti emozionanti di questa MotoGP ora a San Marino:

Sabato 3 settembre 2022

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP (diretta su TV8)

GP di San Marino in streaming gratis

Come anticipato, questa tappa della MotoGP sarà trasmessa live anche sul sito di TV8 dedicato allo streaming. Nondimeno, si tratta solo dell’ultima gara della MotoGP. Se vuoi vedere tutte le altre meglio che ti attivi una buona VPN.

Con NordVPN potrai ottimizzare la tua connessione internet per renderla stabile e veloce. Inoltre, avrai accesso a tutti i channels che trasmetteranno gratis in diretta streaming tutte le gare del Gran Premio di San Marino:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Channel 5 (Free);

LiveTV (Free);

TV8 (Free).

