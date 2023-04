MotoGP: la soluzione migliore per vedere il GP d'Argentina

Guarda la MotoGP in diretta a un prezzo mai visto. Attiva subito Sky TV Sky Sport a soli 24,90 euro al mese, invece di 45 euro. Il prezzo è bloccato per 18 mesi. Avrai accesso a tutte le gare del Motomondiale in diretta. E se l’acquisti subito vedrai anche il Gran Premio d’Argentina.

MotoGP: il programma delle gare per il GP d’Argentina

Proseguono le gare della MotoGP. Questa volta è il turno del Gran Premio di Argentina. Un bel viaggetto per i piloti che si sfideranno nella patria del tango. Chissà chi riuscirà a fare accoppiata vincente con la sua moto così da raggiungere il podio. Vediamo ora il calendario completo delle gare.

Sabato 2 aprile 2023

13:35 prove libere 3 Moto3

14:20 prove libere 3 Moto2

15:05 prove libere 3 MotoGP

15:45 qualifiche MotoGP

16:40 Paddock Live

17:30 Paddock Live

17:45 qualifiche Moto3

18:40 qualifiche Moto2

19:30 Paddock Live – Sprint Race

20:00 gara sprint MotoGP (Chiaro TV8)

20:45 Paddock Live Show

21:30 Talent Time

22:00 conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile 2023

14:40 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

15:00 MotoGP Rider Fan Parade

15:30 Paddock Live

16:00 gara Moto3 (18:05 Differita TV8)

17:00 Paddock Live

17:15 gara Moto2 (19:20 Differita TV8)

18:15 Paddock Live

18:30 Grid

19:00 gara MotoGP (21:05 Differita TV8)

20:00 Zona Rossa

21:00 Race Anatomy MotoGP

