MotoGP Spagna: calendario e streaming delle gare a Barcellona

Secondo appuntamento di fila della MotoGP 2022. Questa volta i piloti si sfideranno in Spagna sul circuito di Barcellona. Un’ottima occasione per risalire la classifica o mantenere la propria posizione. Qualunque sia l’obiettivo, tutti lotteranno per portare a casa la vittoria, o almeno più punti possibili.

Certo che quest’altro appuntamento farà proprio felici gli appassionati di questo sport dato che, anche questa settimana, saranno impegnati a seguire le impavide gesta dei loro eroi su due ruote. Infatti, nel weekend il programma delle gare, tra qualifiche e gara effettiva, sarà molto fitto.

Perciò è meglio dare un’occhiata a tutta la programmazione completa della MotoGP di Spagna. Un calendario importante che ci terrà incollati agli schermi. Ma come è possibile vedere le gare tramite live streaming?

Scopriremo anche questo nel corso dell’articolo. Tuttavia, vi anticipiamo che se vi trovate all’estero o volete migliorare la vostra esperienza streaming senza che il vostro operatore rallenti la velocità in download, dovrete installare una buona VPN.

Fra le tante disponibili sul mercato, effettivamente ce n’è un’infinità, NordVPN è la più consigliata. Infatti, oltre a fornire un ottimo livello di sicurezza, i suoi server, sparsi in tutto il mondo, sono stati ottimizzati proprio per lo streaming.

MotoGP di Spagna: il calendario completo delle gare

Quando sono tanti gli appuntamenti occorre tenere sempre sott’occhio un calendario. E noi, come in ogni occasione, ora vi riproponiamo quello della prossima MotoGP di Spagna. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere durante il GP di Barcellona:

Sabato 4 giugno

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP (15:30 in differita su TV8)

15:10 qualifiche Moto2

16:15 Paddock Live Show

16:45 Talent Time

17:00 conferenza stampa qualifiche

8:55 prove libere 3 Moto3 9:50 prove libere 3 MotoGP 10:50 prove libere 3 Moto2 11:50 Paddock Live 12:15 Paddock Live 12:30 qualifiche Moto3 13:30 prove libere 4 MotoGP 14:10 qualifiche MotoGP (15:30 in differita su TV8) 15:10 qualifiche Moto2 16:15 Paddock Live Show 16:45 Talent Time 17:00 conferenza stampa qualifiche Domenica 5 giugno

8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP (17:05 in differita su TV8)

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

GP di Spagna: le soluzioni per vederlo live streaming

Come di consueto, il calendario proposto segue la programmazione di Sky che, anche quest’anno, detiene i diritti e l’esclusiva in Italia della MotoGP. Le soluzioni per vedere le gare del GP di Spagna in live streaming, e in differita, sono fondamentalmente 3:

Sky Go , l’applicazione di Sky che permette a chiunque di portare sempre con sé l’abbonamento della Pay TV;

, l’applicazione di Sky che permette a chiunque di portare sempre con sé l’abbonamento della Pay TV; NOW TV , la piattaforma digitale di streaming on demand gestita da Sky;

, la piattaforma digitale di streaming on demand gestita da Sky; TV8, tramite il sito Web dedicato allo streaming che trasmette in differita la MotoGP agli orari sopra menzionati.

Vi ricordiamo inoltre che, se per qualsiasi motivo vi trovate all’estero o non volete correre rischi che il vostro operatore riconosca un traffico dati più intenso e rallenti le prestazioni in download, dovrete installare una buona VPN.

Il nostro consiglio cade su NordVPN, la migliore in questo campo. Non solo garantisce totale anonimato in connessione, protezione ad alti livelli e affidabilità estrema, ma anche una velocità e una fluidità senza paragoni durante lo streaming perché i suoi server sono stati ottimizzati proprio per questo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.