MotoGP USA: dove vedere l'evento in diretta?

Con le conferenze stampa dei piloti di oggi, 7 aprile, prende ufficialmente il via il MotoGP USA.

L’evento vedrà coinvolte le varie classi di moto nelle prove libere durante la giornata di domani, mentre sabato si terranno le qualifiche. Domenica 10 aprile, sarà possibile invece seguire le gare nei rispettivi orari, ovvero:

Moto2 alle 18.20

MotoGP alle 20.00

Moto3 21.30.

La gara si terrà presso il Circuit of the Americas, per un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote. Per seguire il MotoGP USA in diretta è necessario avere un abbonamento a Sky Sport o a NOW, per vedere la competizione in streaming.

Per chi si trova all’estero però, anche se è regolarmente registrato ai suddetti servizi, la gara potrebbe non essere accessibile a causa delle restrizioni territoriali. In tal senso, una VPN ad alte prestazioni può risultare la miglior soluzione possibile.

MotoGP USA 2022: l’Aprilia di Espargaro tenta la fuga

Dopo tre gare, l’Aprilia di Espargaro è in vetta alla classifica con 45 punti, ma la classifica e ancora compatta. Con tre diversi vincitori nelle prime tre gare stagionali, tutto è assolutamente in bilico e Binder, Bastianini, Rins e Quartararo sono giusto a un pugno di punti dalla vetta.

