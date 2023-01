Motorola Edge 20, a questo prezzo è un REGALO: risparmi 280 euro

Motorola Edge 20 è tornato disponibile su Amazon, ma probabilmente lo sarà ancora per poco tempo. Perché? Perché puoi acquistarlo oggi con uno sconto incredibile di 280 euro sul prezzo ufficiale, che ti permette di pagarlo con un risparmio del 48%. Il telefono, ripetiamo, è ancora disponibile e ti arriverà a casa subito: ti consigliamo però di sbrigarti perché a questo prezzo finirà presto. Di nuovo.

Motorola Edge 20: prezzo regalo per un super smartphone

Motorola Edge 20 è del resto uno smartphone di primissimo livello dotato di un fantastico schermo da 6.7 pollici inserito all’interno di una scocca sottilissima da appena 7mm: lo conservi facilmente in tasca e in borsa.

Grande attenzione va riservata al sistema di fotocamere da 108 megapixel che ti permette di catturare immagini di alta qualità in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia Ultra Pixel. Registri video in 4K e scatti foto nitide anche da lontano con il Super Zoom 30x. Il terzo obiettivo ti permette di avere invece foto in ultragrandangolo e Macro.

Con il supporto al 5G e al WiFi 6E Superveloce, la batteria da 4000mAh ti permette di avere un giorno di autonomia, mentre con la ricarica rapida TurboPower hai subito 8 ore di funzionamento in soli 10 minuti.

Motorola Edge 20 a questo prezzo è assolutamente un regalo perché vale molto di più di quello che ti costa con questa offerta. Affrettati però: come detto, finirà molto in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.