Motorola Edge 20 Pro: sconto DA PAURA su Amazon, risparmi 200€

Stai cercando uno smartphone di ultima generazione a un prezzo straordinario? Non perdere l’offerta di oggi di Amazon sul fantastico Motorola Edge 20 Pro, che puoi acquistare a soli 499,90 euro invece di 699,90.

Con uno sconto del 29% ti porti a casa un dispositivo pazzesco per questa fascia di prezzo: peraltro con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani. Assolutamente da non perdere.

Motorola Edge 20 Pro: la parola compromesso non è di casa, a parte sul prezzo

Motorola Edge 20 Pro è uno smartphone che ti offre il meglio della fotografia, del display, della connettività e della batteria. Cominciamo a parlarti della sua fotocamera posteriore da 108 MP con Super Zoom 50x, che ti permette di catturare l’attimo in qualsiasi condizione di luce e di scattare foto incredibilmente nitide anche da lontano. Puoi anche registrare video in 8K per una qualità eccezionale.

Il display OLED a 144 Hz ultra fluido ti offre un miliardo di sfumature di colore sul pannello FullHD+ HDR10+ con diagonale da 6,7 pollici. Non manca anche una connettività 5G ultraveloce, che ti permette di scaricare film in pochi secondi e di ottenere prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 870. Il tutto potenziato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Per essere sempre in azione hai una batteria a lunga durata da 4500 mAh, che ti garantisce oltre 30 ore di autonomia. E se hai bisogno di una ricarica rapida, puoi ottenere fino a 9 ore d’uso in soli 10 minuti con la ricarica rapida TurboPower da 30 Watt.

Infine puoi scoprire le potenzialità della funzione Ready For, che ti permette di connetterti in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo.

Motorola Edge 20 Pro è un telefono che non conosce compromessi, se non sul prezzo: oggi a soli 499,90 euro su Amazon. Incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.