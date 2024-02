Motorola edge 30 a 174€ è un'OFFERTA IMPERDIBILE

Una segnalazione veloce, i pezzi disponibili sono pochi: Motorola edge 30 è in forte sconto su eBay e, in questo momento, può essere acquistato al prezzo finale di soli 174 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice PSPRFEB24 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, il sold out è dietro l’angolo.

Super sconto per Motorola edge 30: il codice

La colorazione è Meteor Gray e lo smartphone è fornito di una garanzia da 24 mesi. Dalla sua ha un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, processore Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con registrazione video 4K, selfie camera frontale da 32 megapixel, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, supporto Dual SIM, 5G, NFC, GPS, lettore di impronte digitali integrato nello schermo, riconoscimento facciale, altoparlanti stereo, due microfoni e batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida TurboPower tramite porta USB-C. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto. Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni.

La scocca è certificata IP52 per la resistenza all’acqua. Nella confezione è inclusa la cover protettiva. Al prezzo finale di soli 174 euro andrà a ruba. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito. Come già scritto, per sbloccare lo sconto è sufficiente inserire il codice PSPRFEB24 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

A proporre l’affare è un venditore italiano (PC Distribution) con oltre 126.000 feedback positivi ottenuti dai clienti su eBay a testimonianza della sua affidabilità, proponendo la spedizione gratuita e la consegna a domicilio in pochi giorni. Come già scritto, meglio approfittarne finché in tempo.

