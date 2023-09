Motorola Edge 30 Neo: doppia fotocamera, 4020mAh e Dual SIM al 18% di sconto

Se stai cercando uno smartphone performante e ricco di funzionalità senza svuotare il tuo portafoglio, il Motorola Edge 30 Neo è la risposta. Questo dispositivo all’avanguardia è attualmente in vendita su Amazon a soli 246,93 euro, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 299,90 euro. Non perdere questa occasione unica per aggiornare il tuo smartphone a un prezzo conveniente.

Motorola Edge 30 Neo in offerta: la scheda tecnica

Motorola Edge 30 Neo è dotato di 8GB di RAM e una spaziosa memoria interna da 256GB: avrai tutta la potenza e lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per gestire le tue applicazioni, i tuoi file e i tuoi media senza problemi. Non dovrai più preoccuparti della lentezza o dello spazio insufficiente.

Il dispositivo è dotato di un display FHD+ pOLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo significa che potrai goderti un’esperienza visiva eccezionale con colori vivaci e transizioni fluide.

Se sei un appassionato di fotografia, adorerai la fotocamera del Motorola Edge 30 Neo. La doppia fotocamera da 64MP ti consente di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. La stabilizzazione ottica, la modalità ultra-grandangolo, la Macro Vision e la messa a fuoco istantanea all-pixel ti daranno il controllo completo sulla tua creatività fotografica. Inoltre, la fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie perfetti.

Il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G, offre prestazioni eccezionali. Puoi scaricare film in pochi secondi e goderti la connettività ultraveloce ovunque tu vada.

E con una batteria da 4020mAh, potrai utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Quando è il momento di ricaricare, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti permette di ottenere giorni di autonomia in pochi minuti.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon per il Motorola Edge 30 Neo. Approfitta del 18% di sconto e ottieni un dispositivo potente, con una fotocamera eccezionale e un display straordinario.

