Motorola edge 30 Neo scontato del 37% su Amazon, non perdertelo!

Non serve spendere diverse centinaia di euro per avere uno smartphone affidabile, bello all’occhio e performante al punto giusto. Stiamo parlando di Motorola edge 30 Neo, che ora per un periodo di tempo limitato puoi acquistare a 189,99 euro grazie a uno sconto del 37% disponibile su Amazon. Se stai cercando un telefono nuovo, valuta attentamente questo modello!

Le caratteristiche di Motorola edge 30 Neo

Questo dispositivo mobile arrivato sul mercato nell’agosto 2023 si fa notare anzitutto per il design pulito con bordi sottili, modulo fotocamera bicolore e schermo pOLED FHD+ da 6,3 pollici caratterizzato dall’alta fluidità, in quanto il refresh rate arriva a 120Hz. Lato fotocamera, quindi, notiamo un sensore primario da 64 MP e una camera anteriore da 32 megapixel come protagonisti assoluti.

Il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G e ottimizzazione dedicata per una navigazione ancora più rapida, seguito da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile tramite slot microSD. La batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a 68W assicura autonomia prolungata e un recupero di energia rapidissimo! Il sistema operativo, naturalmente, è Android.

Come anticipato in apertura, se vuoi aggiudicarti questo smartphone Motorola devi pagare 189,99 euro al posto di 299,90 euro, per uno sconto del 37%. Il pagamento può essere effettuato anche a rate con Cofidis previa approvazione del proprio profilo, mentre la consegna è gratuita.