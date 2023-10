Motorola Edge 40 in CLAMOROSO SCONTO su Amazon (-46%)

Sei pronto a scoprire un affare incredibile? Il Motorola Edge 40 è in vendita su Amazon con uno sconto clamoroso del 46%: come si traduce? Lo pagherai soltanto 324,99 euro invece di 599,99.

Motorola Edge 40: preparati a rimanere a bocca aperta

Motorola Edge 40 non passa certo inosservato: merito del suo fantastico display pOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti con colori intensi e luminosi, con un’esperienza di visualizzazione ultra-rapida che ti stupirà. Immagini nitide, video mozzafiato e giochi fluidi saranno la norma su questo smartphone.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura focale f/1.4 catturerà ogni dettaglio con una nitidezza straordinaria. Inoltre, con l’ultra-grandangolo, la modalità Macro Vision e il sensore di profondità avanzato, sarai in grado di esplorare la tua creatività come mai prima d’ora. La selfie cam da 32 MP ti permetterà di scattare selfie di alta qualità per condividere con amici e familiari.

Il Motorola Edge 40 è dotato di una batteria da 4400 mAh che ti garantirà ore di utilizzo senza interruzioni. Inoltre, con la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, potrai caricare il tuo smartphone in pochissimi minuti, evitando lunghe attese.

Non lasciarti spaventare dall’acqua o dalla polvere perché il telefono è certificato IP68, il che significa che è resistente alla polvere e può essere immerso in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Questo smartphone è pronto per affrontare qualsiasi situazione, senza compromettere le prestazioni.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza per tutte le tue app, foto, video e altro ancora. Avrai anche accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti, senza preoccuparti di dover eliminare nulla per fare spazio.

Infine, grazie al processore MediaTek Dimensity 8020, il Motorola Edge 40 offre una connettività 5G ultraveloce. Scarica film in pochi secondi, gioca online senza interruzioni e goditi prestazioni veloci ed efficienti su questo smartphone di alta gamma.

