Motorola edge 40 neo: IMPOSSIBILE resistergli (-18%)

Il Motorola edge 40 neo è il compagno perfetto per chi cerca un mix irresistibile di design moderno, prestazioni eccellenti e resistenza senza compromessi. Oggi, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto esclusivo del 18% per portare a casa questo gioiello di tecnologia a un prezzo incredibile di soli 328,00 euro, anziché 399,90 euro.

Motorola edge 40 neo: un affare da prendere al volo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo smartphone è la sua resistenza all’acqua. Con un design idrorepellente IP68, il Motorola edge 40 neo può resistere fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Niente più stress in caso di incidenti, potrai utilizzare il tuo smartphone ovunque ti porti la vita quotidiana.

L’esperienza visiva offerta dallo schermo pOLED Full HD+ da 6,55 pollici è semplicemente straordinaria. Con un refresh rate di 144 Hz, le immagini sono cristalline e fluide, regalandoti un’esperienza visiva superiore durante la visione di film, serie TV, giochi e videochiamate. Motorola edge 40 neo ti offre un mondo di colori e dettagli che ti lasceranno senza parole.

La fotocamera doppia da 50+13MP è un’autentica meraviglia per gli appassionati di fotografia. Scatta foto nitide in qualsiasi condizione di luce e cattura ogni dettaglio con l’obiettivo Macro Vision dedicato. Realizza foto di gruppo con facilità grazie a un semplice gesto. E tutto questo con uno stile unico, grazie alle varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone e al design elegante del Motorola edge 40 neo.

La batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower da 68W assicurano ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Non dovrai più preoccuparti di rimanere a corto di batteria durante le tue giornate più intense. Il Motorola edge 40 neo è progettato per soddisfare ogni tua esigenza.

In conclusione, se stai cercando uno smartphone che unisca stile, prestazioni e resistenza, il Motorola edge 40 neo è la scelta ideale. Non farti sfuggire l’opportunità di acquistarlo oggi con uno sconto del 18% su Amazon. Rendi la tua esperienza tecnologica unica al prezzo competitivo di soli 328,00 euro.

