Motorola Edge 40 Neo: moderno, potente e in SUPER sconto

Il Motorola Edge 40 Neo è senza dubbio uno dei dispositivi più desiderabili sul mercato, e oggi hai la possibilità di acquistarlo con uno sconto esclusivo del 13% su Amazon. Prendi al volo questa opportunità e immergiti nell’esperienza senza compromessi che solo questo device può offrirti. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo vantaggioso di 349,90 euro, anziché 399,90 euro.

Motorola Edge 40 Neo: le scorte a disposizione non sono infinite

Una delle caratteristiche più impressionanti del Motorola Edge 40 Neo è la sua resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, grazie al suo design idrorepellente IP68. Ora puoi utilizzare il tuo telefono ovunque, anche in situazioni estreme, senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua.

Con lo schermo OLED Full HD+ da 6,55 pollici e il refresh rate da 144 Hz, il Motorola Edge 40 Neo ti regala un’esperienza visiva incredibilmente nitida e fluida. Guarda i tuoi contenuti preferiti, gioca ai videogiochi più impegnativi o fai videochiamate con una qualità delle immagini che ti lascerà a bocca aperta.

Grazie alla doppia fotocamera da 50+13MP, potrai catturare ogni momento con una nitidezza straordinaria, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. E con l’obiettivo Macro Vision dedicato, potrai avvicinarti ai tuoi soggetti e immortalare ogni minimo dettaglio con una precisione sorprendente.

Il Motorola Edge 40 Neo non è solo potenza e prestazioni, ma anche stile. Le varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone conferiscono a questo dispositivo un’eleganza senza pari, permettendoti di esprimere la tua personalità in ogni momento.

E se ti preoccupi dell’autonomia, lascia che ti tranquillizzi. Con una batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower da 68W, avrai a disposizione ore e ore di utilizzo senza interruzioni. Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare a casa il Motorola Edge 40 Neo con uno sconto del 13% su Amazon. Affrettati ad acquistarlo al prezzo speciale di soli 349,90 euro, prima che sia troppo tardi.