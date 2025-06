Motorola edge 50 è mostruoso: dual SIM, tripla fotocamera e prezzo MINI

Motorola edge 50 è uno smartphone perfetto. Spendi poco ma ottieni tanto con una serie di caratteristiche che lo fanno eccellere nella vita quotidiana e non lasciano niente al dubbio. Grazie allo sconto del 38% su Amazon, il prezzo crolla in maniera vertiginosa e tu lo acquisti a soli 369,27 euro invece di 599 euro. Non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello.

Uno smartphone completo di tutto: Motorola edge 50

Bello a vedersi e anche potente tra le tue mani. Motorola edge 50 è uno smartphone di ultima generazione e che nella fascia medio gamma si fa riconoscere e si distingue a primo impatto. Disponibile in colorazione Jungle Green ha un’estetica curata nei minimi particolari e in mano regala un’esperienza premium. Naturalmente monta Android 14 per poterci fare di tutto e di più e poi è Dual SIM per semplificare la vita nel caso tu abbia più di una scheda telefonica. Se tutto questo non basta, conta che arriva già con la cover in confezione.

Ma veniamo a noi, lo spettacolo ha inizio effettivamente con il display pOLED da 6,67 pollici che ha colori brillanti, neri intensi e una qualità spaziale. Ogni dettaglio è ben presente e se conti anche i 120Hz di refresh rate hai una fluidità perfetta per streaming e gaming mobile. Come processore monta un bel Snapdragon 7 Gen 1 che abbiano a 12GB di RAM e 512GB di memoria fa la magia. Occupa lo spazio come desideri ma non fare a meno di immortalare ricordi pazzeschi con la tripla fotocamera da 50MP. Altra caratteristica vincente? La batteria che dura un giorno intero e la ricarica rapida da 68W.

A soli 369,27 euro su Amazon, il Motorola edge 50 è lo smartphone che acquisti oggi su Amazon con sconto del 38%. Se vuoi, puoi pagare con 5 rate senza interessi direttamente scegliendo l’opzione sotto alle info del prodotto in pagina.