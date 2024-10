Motorola edge 50 neo 8/256GB costa poco ma è il BEST BUY (-23%)

Uno smartphone che se messo a confronti con modelli molto più blasonati non ha nulla da invidiare, ma anzi. Motorola Edge 50 Neo è un gioiello sotto tutti i punti di vista con fotocamera avanzata, design rifinito e prestazioni elevate. Quando lo maneggi non ti priva di nulla ma anzi, ti offre tutta la sua potenza in gesti quotidiani e fluidi. Vederlo in sconto alla Festa delle Offerte Prime 2024, quindi, è una bella soddisfazione. Con un ribasso del 23% puoi acquistarlo anche tu e spendere appena 331,49€ per un prodotto unico. Collegati su Amazon.

Motorola Edge 50 Neo, spesa minima che resa massimizzata

Un telefono deve essere veloce, deve farti stare al passo con i tempi e non deve mai farti sentire a disagio. Con molti modelli di fascia media, questo risultato è probabile perché probabilmente sono ottimi sotto alcuni punti di vista ma in altri lasciano a desiderare. Motorola Edge 50 Neo? L’eccezione alla regola che sconvolge chiunque lo provi.

Disponibile in colorazione PANTONE, questo smartphone ha un display pOLED con risoluzione avanzata e refresh rate 120Hz. La fluidità e la qualità sono di casa per goderti applicazioni e tanto altro senza indugi.

Amante del gaming? Beh, il processore MediaTek affiancato agli 8GB di RAM non ti fanno rinunciare ai tuoi titoli preferiti mentre i 256GB di spazio ti danno l’autonomia di cui sei in cerca. Riempi la memoria non solo con le tue app preferite ma anche con le fotografie.

Ebbene, questo gioiello di smartphone monta una fotocamera SONY LYTIA che fa diventare anche lo scatto più semplice un capolavoro. Non solo fotocamera principale ma anche quella per i selfie: con 32MP splendi di luce propria.

Android 14, ricarica da 68W e batteria che ti porta a fine giornata.

La festa delle Offerte Prime 2024 fa il suo sconto

Motorola Edge 50 Neo è un’occasione da non perdere alla Festa delle Offerte Prime 2024. Se sei interessato collegati su Amazon e approfitta dal 23% di sconto per acquistarlo a 331,49€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime.