Motorola Edge 50 Neo (8/256GB e fotocamera Sony) a un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Amazon oggi ti fa un bel regalo: è attivo un magnifico sconto del 42% sul Motorola Edge 50 Neo, nella speciale colorazione PANTONE Mocha Mousse, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna e tutte le caratteristiche che rendono eccezionale questo midrange. Così puoi pagarlo soltanto 249,90 euro invece di 429 con spedizione Prime riservata agli iscritti e pagamento a rate attivabile al checkout a seconda delle tue esigenze.

Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone fantastico dotato di una fotocamera composta da un sensore principale Sony LYTIA 700C da 50MP abbinato a un ultra-grandangolare da 13MP e a un teleobiettivo per scatti perfetti in ogni condizione di luce anche in movimento. La selfie cam ha invece una risoluzione da 32megapixel per selfie perfetti.

Foto che saranno esaltate dal magnifico display da 6,36 pollici pOLED a 120Hz, dai colori brillanti e una fluidità pazzesca perfetta per qualsiasi genere di contenuto. La batteria da 4310mAh con ricarica rapida da 68W dura a lungo ed è subito pronta per ripartire, anche in wireless.

Il look colpisce con questa particolare colorazione PANTONE Mocha Mouse, con il corpo del telefono che, oltre ad essere davvero sottile, è dotato di un rivestimento vegano dalle curve perfetta: il risultato è un dispositivo leggerissimo e raffinato, una piuma che nasconde una belva tecnologica al suo interno.

Per concludere, con Android e cinque anni di aggiornamenti garantiti hai tutto quello che serve per un sistema sicuro, veloce e sempre aggiornato. Approfitta di questo sconto eccezionale di Amazon per portarti a casa Motorola Edge 50 Neo a soli 249,90 euro invece di 429.