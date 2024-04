Motorola edge 50: il ritorno dello smartphone in legno

A dieci anni circa di distanza dal lancio del modello Moto X, Motorola riporta sul mercato uno smartphone con la cover posteriore realizzata in vero legno, annunciando la nuova serie edge 50. Sono tre i modelli proposti: ultra (con la variante Nordic Wood), pro e fusion. Il debutto è previsto già entro le prossime settimane a livello internazionale, anche in Italia.

Vero legno per il corpo di Motorola edge 50 ultra

Tra le specifiche tecniche trovano posto diversi processori Snapdragon, fino a 16 GB di RAM e una memoria interna che arriva a 1 TB. C’è anche la fotocamera validata da Pantone, per assicurare la fedeltà dei colori acquisiti con gli scatti. Il sistema operativo è ovviamente Android, come sempre proposto in un’edizione quasi stock dal produttore, arricchita da alcune funzionalità di intelligenza artificiale come impone il trend del momento. Questo il video di presentazione.

Quella in legno non è l’unica finitura disponibile per il nuovo trio di smartphone Motorola edge 50: ce ne sono anche una in plastica con superficie perlata realizzata artigianalmente in Italia (lo leggiamo dal comunicato ufficiale) e una pelle scamosciata vegana. Tutte garantiscono la protezione dall’acqua con certificazione IP68.

Prezzi e disponibilità

Ecco un riepilogo delle caratteristiche integrate da ognuno dei modelli e i loro prezzi di lancio. Come già anticipato, quello con la variante Nordic Wood è ultra, il top della gamma. Per altre informazioni rimandiamo al sito ufficiale italiano che già ospita le schede dei prodotti.