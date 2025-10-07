 Motorola edge 60 a un prezzo favoloso su Amazon: meno di 230€!
Il Motorola edge 60 da 8GB di RAM e 256GB di ROM è oggi in offerta a un prezzo favoloso su Amazon: acquistalo adesso con meno di 230€.
Ci vogliono meno di 230 euro per acquistare oggi il Motorola edge 60 a un prezzo favoloso su Amazon. Approfittane finché sei ancora in tempo. Mettilo in carrello a soli 227 euro, invece di 379 euro. Stiamo parlando del 40% di sconto immediato! La disponibilità c’è ancora, ma potrebbero terminare le scorte molto velocemente.

Questo smartphone è la scelta perfetta per te che cerchi qualità e risparmio. Il design è molto bello e lo smartphone la tatto rende benissimo. Lo tieni facilmente con una presa salda diventando così il tuo compagno di vita inseparabile. Grazie a Moto AI la tua vita si semplifica di molto.

Motorola edge 60: il full optional low cost

Con il Motorola edge 60 hai uno smartphone full optional low cost. Acquistalo in offerta a soli 227 euro su Amazon. Si tratta di un’ottima promozione per questo gioiellino che ha uno schermo nitido e luminoso. Le fotocamere professionali da 50MP Sony LITIA assicurano foto spettacolari in qualsiasi condizione luminosa.

Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea

226,80 379,00€ -40%
Il display è due volte più resistente grazie alla tecnologia Corning Gorilla Glass 7i. E la batteria offre fino a 52 ore di autonomia con una sola ricarica. Non perdere altro tempo! Rilassati mentre aspetti che Amazon ti spedisca il tuo nuovo edge 60 in offerta speciale e con consegna gratuita.

Aggiungilo adesso al carrello con soli 227 euro, invece di 379 euro. Potrai anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
