Motorola edge 60 diventa il best buy di Amazon sotto i 300€, occasione

Il Motorola edge 60 è uno smartphone economico ma con tutto quello che stai cercando. Pagarlo poco non significa dover scendere a compromessi, ma anzi, grazie al nuovissimo Moto AI hai persino un telefono con intelligenza artificiale che ti assistente in tutto e per tutto (se ne hai bisogno). Bello, potente e ora anche in sconto. Tutto merito di Amazon che te lo fa mettere in carrello con appena 289 euro invece di 379 euro. Collegati e approfitta del ribasso del 24% decidendo se pagare anche a Tasso Zero.

Esteticamente curato in tutti i suoi particolari, Motorola edge 60 è uno smartphone sottile, elegante e bello a vedersi. Disponibile in colorazione PANTONE Gibraltar Sea, questo telefono è ideale per l’utilizzo quotidiano e vanta delle caratteristiche di spicco. Ad esempio ha come sistema operativo Android 15 con cui puoi scaricare tutte le app che più ami e navigare in modo semplice. Oppure vanta una batteria da 5200mAh che non si scarica mai e si ricarica velocemente grazie ai 68W. In altre parole, realizza ogni richiesta.

La tua esperienza ha inizio sul display da 6,67″ con pannello pOLED dalla risoluzione avanzata e dai 120HZ di refresh rate. Colori vividi, luminosi e fluidità eccellente così navighi tra le app come un fulmine, ti godi contenuti in streaming senza strizzare gli occhi e scarichi anche i tuoi titoli gaming mobile senza rinunce. A reggerti il gioco c’è il processore Mediatek Dimensity abbinato a ben 8GB di RAM e 256GB di memoria, i quali non sono affatto pochi. Tutto questo spazio lo puoi occupare con video e scatti eccellenti grazie al comparto fotografico che è di una qualità elevatissima. Ci sono ben 3 obiettivi posteriori da 50+50+10 megapixel e una selfie cam da 50 megapixel per venire al meglio in ogni occasione.

Metti subito nel carrello il tuo Motorola edge 60 a 289 euro invece di 379 euro. Questa di Amazon è un’occasione da non lasciarsi scappare, coglila al volo.