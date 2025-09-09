 Motorola Edge 60 Pro è già in sconto: -240 euro su eBay (codice)
Il nuovo smartphone Motorola Edge 60 Pro è già in offerta: inserisci questo codice sconto per tagliare il prezzo e riceverlo subito.
Tecnologia Mobile
Appena presentato, il nuovo Motorola Edge 60 Pro è già in forte sconto su eBay, grazie al codice PSPRSETT25. È lo smartphone di ultima generazione che unisce un design ricercato e specifiche tecniche di fascia alta, senza dimenticare il comparto fotografico evoluto e la necessaria integrazione dell’intelligenza artificiale. Ancora una volta, il brand ha fatto centro.

L’offerta di eBay sul nuovo Motorola Edge 60 Pro

Con sistema operativo Android, integra un display pOLED da 6,67 pollici da 120 Hz con risoluzione 2712×1220 pixel e protezione Gorilla Glass 7i. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm con 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna. Ha inoltre in dotazione una tripla fotocamera posteriore da 50+50+10 megapixel con zoom ottico 3x, OIS e registrazione video fino a 4K 60fps, mentre quella frontale è da 50 megapixel. Un altro punto di forza è costituito dalla batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 W (wireless da 15 W). È waterproof e conforme allo standard militare MIL-STD-810H per gli urti, supporta connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC e Dual SIM. Scopri di più nella scheda del telefono.

Lo smartphone Motorola Edge 60 Pro nella colorazione PANTONE Shadow

I prezzo di listino è 649,90 euro, ma grazie all’offerta in corso puoi acquistare il nuovo Motorola Edge 60 Pro al prezzo di soli 409,40 euro, con un forte sconto. Il risparmio è notevole, supera i 240 euro. La colorazione è PANTONE Shadow, visibile qui sopra. Digita il codice PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, per approfittarne.

Il codice sconto PSPRSETT25 di eBay

A proporre l’affare è un venditore professionale italiano con il 100% di feedback positivi su eBay, che ha già ricevuto migliaia di recensioni dai clienti. La sua affidabilità è dunque garantita. Se decidi di ordinarlo adesso, lo smartphone arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis.

Pubblicato il 9 set 2025

Davide Tommasi
9 set 2025
